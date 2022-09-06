Четвертая бригада медиков из Башкирии помогает жителям ЛНР

Более 20 врачей из Башкортостана помогают жителям Луганской и Донецкой народных республик. Слава о наших специалистах вышла далеко за пределы Донбасса. Люди с других освобожденных территорий приезжают в Красный Луч, чтобы пройти обследования именно у башкирских врачей.
Перед тем, как направить пациента к нужным ему специалистам, Зульфия Булатова в доврачебном кабинете измеряет ему пульс, рост, вес, делает ЭКГ и отправляет на сдачу анализов. Для медсестры Республиканской клинической больницы это первая вахта в Донбассе. Врачи из Башкортостана работают здесь с мая. Это четвертая вахта для башкирских медиков, каждая длится месяц. Кто-то остался здесь с предыдущей смены, как, например, кардиолог Рафаэль Кутдусов. Специалист Республиканского кардиоцентра помогает жителям Донбасса уже два месяца.
Всего в четвертой бригаде в Донбасс прибыл 21 медик. Во взрослой поликлинике принимают врачи функциональной диагностики, специалист УЗИ, отоларинголог, окулист и эндокринолог.
А это уже детская Краснолучская городская больница. Находится она в 50 метрах от взрослой. Здесь работают 8 медиков из Башкортостана, среди них узкоспециализированные врачи, такие как ЛОР, окулист, хирург, невролог и травматолог.
Ирина Чендулаева работает в Красном Луче два месяца. Она хирург детской больницы №17 в Уфе. Помочь жителям Донбасса посчитала своим долгом, тем более самым маленьким пациентам. Последние специалисты детской хирургии покинули территорию ЛДНР еще 8 лет назад, с началом военных действий.
Слава о башкирских врачах давно вышла за пределы Донбасса. На коллективные медосмотры к ним приезжают из других освобожденных территорий. В школах Мелитополя Запорожской области даже организовали автобусные туры к узкоспециализированным врачам из Башкортостана
В ходе рабочей поездки в ЛНР спикер Госсобрания Башкортостана также не оставил без внимания наших медиков. Константин Толкачев прибыл в Красный Луч, чтобы лично поблагодарить врачей из республики. Среди тех, кто спасает жизни, есть и те, кто помогает появиться новой. Лена Рифовна, врач-неонатолог из Детской республиканской клинической больницы, с юности хотела стать военным врачом. Осуществить мечту удалось два месяца назад благодаря командировке на Донбасс. Врач помогла появиться на свет свыше 60 новорожденным.
Кроме того, в Краснолучской больнице имени Известия работает самый редкий для этого города специалист – реаниматолог, и тоже из Уфы. В этом же здании башкирские врачи и живут в течение месяца. Вахта для них подходит к концу, и на выходных в Красный Луч прибудет уже новый десант врачей из нашей республики.