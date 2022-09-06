Четвертая бригада медиков из Башкирии помогает жителям ЛНР

Более 20 врачей из Башкортостана помогают жителям Луганской и Донецкой народных республик. Слава о наших специалистах вышла далеко за пределы Донбасса. Люди с других освобожденных территорий приезжают в Красный Луч, чтобы пройти обследования именно у башкирских врачей.

Перед тем, как направить пациента к нужным ему специалистам, Зульфия Булатова в доврачебном кабинете измеряет ему пульс, рост, вес, делает ЭКГ и отправляет на сдачу анализов. Для медсестры Республиканской клинической больницы это первая вахта в Донбассе. Врачи из Башкортостана работают здесь с мая. Это четвертая вахта для башкирских медиков, каждая длится месяц. Кто-то остался здесь с предыдущей смены, как, например, кардиолог Рафаэль Кутдусов. Специалист Республиканского кардиоцентра помогает жителям Донбасса уже два месяца.

Часто выявляем новые болезни, о которых пациенты не знали. Назначаем лечение по новым стандартам и рекомендациям. Рафаэль Кутдусов, врач-кардиолог Республиканского кардиологического центра

Всего в четвертой бригаде в Донбасс прибыл 21 медик. Во взрослой поликлинике принимают врачи функциональной диагностики, специалист УЗИ, отоларинголог, окулист и эндокринолог.

Все врачи – добровольцы, которые сами захотели помогать народу ЛНР. Все специалисты востребованы, их здесь не хватало. Леанора Хусаинова, руководитель 4-й бригады медиков из Башкортостана

А это уже детская Краснолучская городская больница. Находится она в 50 метрах от взрослой. Здесь работают 8 медиков из Башкортостана, среди них узкоспециализированные врачи, такие как ЛОР, окулист, хирург, невролог и травматолог.

Ирина Чендулаева работает в Красном Луче два месяца. Она хирург детской больницы №17 в Уфе. Помочь жителям Донбасса посчитала своим долгом, тем более самым маленьким пациентам. Последние специалисты детской хирургии покинули территорию ЛДНР еще 8 лет назад, с началом военных действий.

Многие дети и родители даже не знают, кто такой детский хирург. Меня шокировали патологии, которых мы не должны видеть у подростков. В России они оперируются на этапе новорожденности. Ирина Чендулаева, детский врач-хирург городской детской клинической больницы №17 г. Уфы

Башкирские врачи быстро и хорошо работают, молодцы, спасибо им. Ольга Саргазибз

Раньше было очень сложно, подолгу стояли, дети вымученные, голодные, а сейчас все быстро и вежливо. Мы вам очень благодарны, что вы пришли к нам на помощь. Татьяна Собачко

Слава о башкирских врачах давно вышла за пределы Донбасса. На коллективные медосмотры к ним приезжают из других освобожденных территорий. В школах Мелитополя Запорожской области даже организовали автобусные туры к узкоспециализированным врачам из Башкортостана

Привезли детей на обследование к башкирским врачам, нас хорошо приняли, все быстро, без очереди. Юрий Гапонов, заведующий хозяйством школы №14 с. Терпенево Мелитопольского района Запорожской области

В ходе рабочей поездки в ЛНР спикер Госсобрания Башкортостана также не оставил без внимания наших медиков. Константин Толкачев прибыл в Красный Луч, чтобы лично поблагодарить врачей из республики. Среди тех, кто спасает жизни, есть и те, кто помогает появиться новой. Лена Рифовна, врач-неонатолог из Детской республиканской клинической больницы, с юности хотела стать военным врачом. Осуществить мечту удалось два месяца назад благодаря командировке на Донбасс. Врач помогла появиться на свет свыше 60 новорожденным.

Когда здесь только все началось, я обратилась в военком, но мне сказали, что берут только военных врачей. А позже предложили приехать сюда для оказания медпомощи детям ЛНР. Здесь есть свой неонатолог, который 8 лет не был в отпуске. Лена Мухетдинова, врач-неонатолог Республиканской детской клинической больницы