«Салават Юлаев» уступил «Витязю» на выезде

ХК «Салават Юлаев» провел второй матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Уфимский клуб на выезде сыграл против «Витязя».
Первый период остался за хозяевами льда, на шайбы Сараева и Смолина ответил Алексей Пустозёров. Во второй двадцатиминутке команды обменялись взятиями ворот – у «Витязя» отличился Владислав Кара, а у «Салавата» – Александр Кадейкин.
В оставшееся время уфимцы владели инициативой и много бросали, но сравнять счёт так и не удалось. 3:2 – победа «Витязя». Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт 7 сентября в Минске против «Динамо».