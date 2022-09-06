«Салават Юлаев» уступил «Витязю» на выезде

ХК «Салават Юлаев» провел второй матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Уфимский клуб на выезде сыграл против «Витязя».

Первый период остался за хозяевами льда, на шайбы Сараева и Смолина ответил Алексей Пустозёров. Во второй двадцатиминутке команды обменялись взятиями ворот – у «Витязя» отличился Владислав Кара, а у «Салавата» – Александр Кадейкин.