Башкирия получит дополнительные финансы на развитие спортивной инфраструктуры

Регионы России получат из федерального бюджета дополнительные средства на развитие спортивной инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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Правительство выделит дополнительное финансирование на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Так, в Башкирии в 2022 году субсидии увеличат до 26,659 млн рублей, а в 2023 – до 20,477 млн рублей.

О важности комплексной поддержки спорта в республике не раз заявлял Радий Хабиров. В Башкирии активно развивается проект «Спортивная борьба – в школы».

У нас в Башкортостане борьбой занимаются более 5 тысяч человек. Мы начинали фактически с нуля, а сейчас борьба пришла уже в 83 учебных заведения. Наш план – довести это число до 200 школ.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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