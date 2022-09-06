Башкирия получит дополнительные финансы на развитие спортивной инфраструктуры

Регионы России получат из федерального бюджета дополнительные средства на развитие спортивной инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Правительство выделит дополнительное финансирование на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Так, в Башкирии в 2022 году субсидии увеличат до 26,659 млн рублей, а в 2023 – до 20,477 млн рублей.
О важности комплексной поддержки спорта в республике не раз заявлял Радий Хабиров. В Башкирии активно развивается проект «Спортивная борьба – в школы».