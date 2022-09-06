Башкирия получит дополнительные финансы на развитие спортивной инфраструктуры

У нас в Башкортостане борьбой занимаются более 5 тысяч человек. Мы начинали фактически с нуля, а сейчас борьба пришла уже в 83 учебных заведения. Наш план – довести это число до 200 школ.

Радий Хабиров, Глава Башкирии