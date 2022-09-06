В Уфе 17-летний парень рассказал, как стал мошенником

Молодой человек решил поработать летом. В социальных сетях он нашёл группы с различными вакансиями и оставил там заявку. Вскоре парню написал неизвестный с предложением работать на «инвестиционную компанию». Подросток должен был якобы забирать деньги у клиентов, а после отправлять на счет организации. Доверчивый парень согласился на подработку и отправил неизвестному паспортные данные.

Вскоре выяснилось, что подросток стал участником мошеннической схемы. В полицию обратилась 81-летняя местная жительница, которая рассказала, что ей якобы позвонила внучка и сообщила, что попала в аварию. Девушка попросила у бабушки 1 млн рублей, чтобы против неё не возбудили уголовное дело. У пенсионерки было лишь 100 тысяч рублей, но и этой суммы оказалось достаточно. «Внучка» сказала, что за деньгами придёт курьер. Им и оказался 17-летний парень. Подросток забрал у бабушки деньги, оставил себе несколько тысяч, а остальное перевёл на счёт организации.