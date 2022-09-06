Глава Башкирии рассказал о расширении индустриального парка «ПромЦентр»

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал расширение индустриального парка в Шакше. «ПромЦентр» ведёт инвестиционный проект по расширению территории на 9,2 га. При этом производственно-складские корпуса будут расширены на 40 тысяч кв.м.

Фото №1 - Глава Башкирии рассказал о расширении индустриального парка «ПромЦентр»

Первая очередь проекта – здание общей площадью 10 500 кв.м. Помещение планируется сдать уже в декабре этого года.

Уже в начале строительства у нас образовалась очередь из предпринимателей, готовых занять эти площади. Это главный показатель правильности нашего решения. Значит, нам надо продолжать эту работу. Мощное развитие системы наших индустриальных и технопарков стало одной из причин того, что республика второй год подряд возглавляет рейтинг эффективности промышленной политики регионов страны. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

По словам Главы региона, индустриальные и технопарки – важный инструмент для развития промышленности и малого бизнеса. Их нам катастрофически не хватало и сейчас республика их старательно создает.

Индустриальный парк «ПромЦентр» расположен в микрорайоне Шакша. Он создан в 2014 году и является 100% «дочкой» АО «Региональный фонд». За время работы резиденты парка создали более 1600 новых рабочих мест, заплатили в бюджеты всех уровней более 8 млрд рублей налогов.

Всего в Башкирии 12 индустриальных парков и 18 технопарков. В них – 168 резидентов, общий объём инвестиций – более 44 млрд рублей, создано более 30 тыс. рабочих мест.

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