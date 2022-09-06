Глава Башкирии рассказал о расширении индустриального парка «ПромЦентр»

Уже в начале строительства у нас образовалась очередь из предпринимателей, готовых занять эти площади. Это главный показатель правильности нашего решения. Значит, нам надо продолжать эту работу. Мощное развитие системы наших индустриальных и технопарков стало одной из причин того, что республика второй год подряд возглавляет рейтинг эффективности промышленной политики регионов страны.

Радий Хабиров, Глава Башкирии