Глава Башкирии рассказал о расширении индустриального парка «ПромЦентр»

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал расширение индустриального парка в Шакше. «ПромЦентр» ведёт инвестиционный проект по расширению территории на 9,2 га. При этом производственно-складские корпуса будут расширены на 40 тысяч кв.м.
Первая очередь проекта – здание общей площадью 10 500 кв.м. Помещение планируется сдать уже в декабре этого года.
По словам Главы региона, индустриальные и технопарки – важный инструмент для развития промышленности и малого бизнеса. Их нам катастрофически не хватало и сейчас республика их старательно создает.
Индустриальный парк «ПромЦентр» расположен в микрорайоне Шакша. Он создан в 2014 году и является 100% «дочкой» АО «Региональный фонд». За время работы резиденты парка создали более 1600 новых рабочих мест, заплатили в бюджеты всех уровней более 8 млрд рублей налогов.
Всего в Башкирии 12 индустриальных парков и 18 технопарков. В них – 168 резидентов, общий объём инвестиций – более 44 млрд рублей, создано более 30 тыс. рабочих мест.