В Уфе вынесли приговор хоккеисту, пытавшемуся купить военный билет

Игроку назначен штраф в размере двух миллионов рублей за попытку подкупа сотрудника военкомата с целью получения военного билета без службы в Вооруженных силах РФ. Гособвинение запросило назначить Воробьеву штраф в размере три миллиона рублей, однако защита просила учесть смягчающие обстоятельства – речь идет о признании вины, сотрудничестве со следствием, явке с повинной. Кроме того, у хоккеиста есть малолетний ребенок.