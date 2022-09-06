Симфонический оркестр Башкирии выступил в Московской филармонии с Денисом Мацуевым

Национальный симфонический оркестр Башкортостана открыл 101-й сезон в Московской филармонии с Денисом Мацуевым. Всемирно известный пианист-виртуоз уже выступал с коллективом в прошлом году в Уфе. Как и тогда, он высоко оценил исполнительское мастерство госоркестра.
В одном из крупнейших концертных залов страны творческий союз исполнил произведения русских композиторов: Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова и Александра Бородина. Сотрудничество с народным артистом России Денисом Мацуевым башкирский коллектив планирует и дальше, в том числе в рамках проекта «Новые имена».