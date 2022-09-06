Симфонический оркестр Башкирии выступил в Московской филармонии с Денисом Мацуевым

Это колоссальное событие. Сам факт того, что нам, региональному коллективу, доверили выступление с одним из лучших музыкантов мира на открытии сезона филармонии – это для меня уникальный факт. Я до сих пор не могу поверить. Я это расцениваю как оценку моего творчества, нашего оркестра.

Дмитрий Крюков, заслуженный артист Республики Башкортостан