Симфонический оркестр Башкирии выступил в Московской филармонии с Денисом Мацуевым

Национальный симфонический оркестр Башкортостана открыл 101-й сезон в Московской филармонии с Денисом Мацуевым. Всемирно известный пианист-виртуоз уже выступал с коллективом в прошлом году в Уфе. Как и тогда, он высоко оценил исполнительское мастерство госоркестра.

В одном из крупнейших концертных залов страны творческий союз исполнил произведения русских композиторов: Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова и Александра Бородина. Сотрудничество с народным артистом России Денисом Мацуевым башкирский коллектив планирует и дальше, в том числе в рамках проекта «Новые имена».

У меня было ощущение, что мы этот концерт играли много-много раз. Оркестр в феноменальной форме, такое ощущение, что они слушали мои записи, потому что точно знают мои темпы.

Денис Мацуев, народный артист Российской Федерации
Фото №1 - Симфонический оркестр Башкирии выступил в Московской филармонии с Денисом Мацуевым

Это колоссальное событие. Сам факт того, что нам, региональному коллективу, доверили выступление с одним из лучших музыкантов мира на открытии сезона филармонии – это для меня уникальный факт. Я до сих пор не могу поверить. Я это расцениваю как оценку моего творчества, нашего оркестра.

Дмитрий Крюков, заслуженный артист Республики Башкортостан
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