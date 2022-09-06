Рекордный урожай и проблема дольщиков: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Решить вопрос с возведением жилого комплекса на месте снесенного «А-кафе». Такое поручение дал глава республики на оперативном совещании. Радий Хабиров раскритиковал выдачу разрешения на строительство. Переход автомобилей на газовое топливо необходимо ускорить. По количеству АГЗС в России регион занимает первое место. Какие еще ключевые вопросы были на повестке совещания?

Тема обманутых дольщиков стала одной из ключевых на оперативном совещании. Если не решить вопрос со строительством многоэтажки на месте «А-кафе», их ряды могут пополниться. Изменение вида использования земли без согласования – это только одно нарушение. Также недовольны жители окрестных домов. Давший разрешение чиновник уволен, однако проблема не устранена. Глава республики поручил разобраться с вопросом.

Занимайтесь этим вопросом. К людям вы будете ходить! Не я. Вы выдали, вы будете ходить. Людям надо объяснить позицию. Разберитесь, есть нарушения или нет. Есть – доказывайте в суде. Я знаю, что там уже шесть дольщиков появилось. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

При этом проблема дольщиков в республике активно решается. Почти половина домов достроится, а часть граждан получат выплаты. По поручению Владимира Путина к концу 2023 года обманутых дольщиков в стране быть не должно.

Алан Викторович, я вас по этой работе оценю. 2023 год – тема закрыта. Никаких отговорок слушать не буду. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отвечать на электронные обращения граждан продолжает система «Инцидент – менеджмент». Часть вопрос отрабатывается оперативно, иногда требуется время – в зависимости от проблемы. В тройке лидеров – благоустройство, ЖКХ и дороги. Жители прикладывают фотографии проблемных мест. Замечание получило коммунальное ведомство республики. В Сеть попал кадр газона заросшего травой.

Мы гранитные бордюры ставим, потому что боремся за эстетику и качество. А траву покосить не можем нормально. Уфа все-таки пример должна показывать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Урожай зерновых в республике в этом году уже преодолел отметку в 4 млн тонн. Результат рекордных цифр – господдержка и грамотная работа аграриев.

Собранные 4 млн тонн зерна – это большая победа наших сельчан. Впереди День работника сельского хозяйства, проведите его достойно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На сегодня республике одобрен краткосрочный кредит в 18,5 млрд. рублей для сельхозпроизводителей. Достигнуты договоренности с финансовыми учреждениями, которые позволять продать зерно по хорошим ценам.

С «Россельхозом» и «Сбербанком» есть договоренности, что они пролонгируют короткие льготные кредиты без повышения процентов. Чтобы была возможность передержать зерно до весны и лета следующего года. Это важно, чтобы аграрии сегодня не продавали. Цена сегодня крайне низкая. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

С начала года более 29 тысяч жителей из льготных категорий получили продукты питания из «Молочной кухни». В школах, детских садах и больницах постоянно проводится контроль с выездом на место. Министр торговли и услуг отметил, что по итогам семи месяцев розничный товарооборот в республике вырос на 86,5 млрд. рублей. Среди регионов ПФО у Башкортостана второе место по этому показателю.

Совместно с муниципалитетами ведем работу по обслуживанию малочисленных и труднодоступных регионов. Наиболее оптимальным решением является мобильная торговля и торговля через нестационарные объекты. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Глава республики отметил, что необходимо наращивать темпы по переходу автомобилей на газовое топливо: по количеству АГНКС регион делит первое место только с Ростовской областью.

На прошлой неделе было приятное событие: Башкортостан стал третьим в стране по уровню развития газомоторного топлива по итогам 2021 года. В 2020 были десятые. Это из-за количества АГНКС. Нужно, чтобы автомобили переходили на это топливо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан