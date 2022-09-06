Рекордный урожай и проблема дольщиков: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Решить вопрос с возведением жилого комплекса на месте снесенного «А-кафе». Такое поручение дал глава республики на оперативном совещании. Радий Хабиров раскритиковал выдачу разрешения на строительство. Переход автомобилей на газовое топливо необходимо ускорить. По количеству АГЗС в России регион занимает первое место. Какие еще ключевые вопросы были на повестке совещания?
Тема обманутых дольщиков стала одной из ключевых на оперативном совещании. Если не решить вопрос со строительством многоэтажки на месте «А-кафе», их ряды могут пополниться. Изменение вида использования земли без согласования – это только одно нарушение. Также недовольны жители окрестных домов. Давший разрешение чиновник уволен, однако проблема не устранена. Глава республики поручил разобраться с вопросом.
При этом проблема дольщиков в республике активно решается. Почти половина домов достроится, а часть граждан получат выплаты. По поручению Владимира Путина к концу 2023 года обманутых дольщиков в стране быть не должно.
Отвечать на электронные обращения граждан продолжает система «Инцидент – менеджмент». Часть вопрос отрабатывается оперативно, иногда требуется время – в зависимости от проблемы. В тройке лидеров – благоустройство, ЖКХ и дороги. Жители прикладывают фотографии проблемных мест. Замечание получило коммунальное ведомство республики. В Сеть попал кадр газона заросшего травой.
Урожай зерновых в республике в этом году уже преодолел отметку в 4 млн тонн. Результат рекордных цифр – господдержка и грамотная работа аграриев.
На сегодня республике одобрен краткосрочный кредит в 18,5 млрд. рублей для сельхозпроизводителей. Достигнуты договоренности с финансовыми учреждениями, которые позволять продать зерно по хорошим ценам.
С начала года более 29 тысяч жителей из льготных категорий получили продукты питания из «Молочной кухни». В школах, детских садах и больницах постоянно проводится контроль с выездом на место. Министр торговли и услуг отметил, что по итогам семи месяцев розничный товарооборот в республике вырос на 86,5 млрд. рублей. Среди регионов ПФО у Башкортостана второе место по этому показателю.
Глава республики отметил, что необходимо наращивать темпы по переходу автомобилей на газовое топливо: по количеству АГНКС регион делит первое место только с Ростовской областью.
В республике появится комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа. Горючее дешевле бензина и в разы меньше наносит вред экологии.