Радий Хабиров обсудил перспективы развития индустриального парка «ПромЦентр» в Уфе

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил индустриальный парк «ПромЦентр», а также предприятия, на которых выпускают импортозамещающую продукцию. При этом реализуют её не только на российском рынке, но и на зарубежном.
Продукцией этого уфимского предприятия оснащены более 50 горнорудных заводов России и стран зарубежья. Крупногабаритные резинотехнические изделия, в том числе футеровки, разгрузочные решетки, просеивающие поверхности. В промышленности их используют для защиты оборудования, связанного с перегрузкой, перевозкой материалов и многих других воздействий.
Поэтому горнорудные и золотодобывающие предприятия России буквально завалили уфимский завод заказами. Чтобы нарастить мощности производства, закупили новое оборудование.
В планах предприятия увеличить производства в два, а то и в три раза. После ухода иностранных компаний с российского рынка заказы выросли на 400%. И чтобы покрыть весь спрос, «Юрал Минералс» проводит дополнительный набор сотрудников.
Такое развитие предприятия Радий Хабиров назвал уникальной возможностью.
Это здание на территории индустриального парка открыли два года назад. С тех пор производство здесь не останавливается. Глава Башкортостана посетил единственную республиканскую компанию с полным циклом изготовления картонной упаковки и бумажных стаканов. Завезя всё необходимое оборудование, сотрудники просто включили его в розетку и начали работать. Обо всём остальном позаботился «ПромЦентр». В этом и есть основной смысл. Сейчас на территории индустриального парка завершают строительство ещё одного производственного корпуса на десять с половиной тысяч квадратов. А резидент подал заявку ещё полгода назад.
Возможно, к тому времени резиденты смогут уже не просто взять помещения в аренду, а выкупить его.
Право на такую ипотеку получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. Также в Башкортостане разрабатывается собственная республиканская программа, по которой могут выделяться субсидии на строительство производственных зданий. Такие виды поддержки позволяют уверенно смотреть в будущее башкирским предприятиям. Одно из них, перерабатывающее пластик и производящее геоматериалы для гидроизоляции сооружений, намерено дополнительно инвестировать в модернизацию производства 350 миллионов рублей.