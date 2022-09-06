Радий Хабиров обсудил перспективы развития индустриального парка «ПромЦентр» в Уфе

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил индустриальный парк «ПромЦентр», а также предприятия, на которых выпускают импортозамещающую продукцию. При этом реализуют её не только на российском рынке, но и на зарубежном.

Продукцией этого уфимского предприятия оснащены более 50 горнорудных заводов России и стран зарубежья. Крупногабаритные резинотехнические изделия, в том числе футеровки, разгрузочные решетки, просеивающие поверхности. В промышленности их используют для защиты оборудования, связанного с перегрузкой, перевозкой материалов и многих других воздействий.

Три года мы заходили на этот рынок, освоили практически все виды. Последние два года осваивали всё, что делают иностранные компании. В России этого практически никто не делает. Андрей Гладышев, генеральный директор предприятия

Поэтому горнорудные и золотодобывающие предприятия России буквально завалили уфимский завод заказами. Чтобы нарастить мощности производства, закупили новое оборудование.

В планах предприятия увеличить производства в два, а то и в три раза. После ухода иностранных компаний с российского рынка заказы выросли на 400%. И чтобы покрыть весь спрос, «Юрал Минералс» проводит дополнительный набор сотрудников.

Такое развитие предприятия Радий Хабиров назвал уникальной возможностью.

Сейчас появилась уникальная возможность занять ниши, с которых ушли западные компании, партнеры и поставщики. «Юрал Минералс» уверенно заняли освободившийся рынок поставки резинотехнических изделий для горной промышленности. Их выручка в этом году может вырасти в 1,7 раза. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это здание на территории индустриального парка открыли два года назад. С тех пор производство здесь не останавливается. Глава Башкортостана посетил единственную республиканскую компанию с полным циклом изготовления картонной упаковки и бумажных стаканов. Завезя всё необходимое оборудование, сотрудники просто включили его в розетку и начали работать. Обо всём остальном позаботился «ПромЦентр». В этом и есть основной смысл. Сейчас на территории индустриального парка завершают строительство ещё одного производственного корпуса на десять с половиной тысяч квадратов. А резидент подал заявку ещё полгода назад.

Мы планируем в середине декабря получить акт ввода в эксплуатацию. С 3-4 января арендатор должен заезжать. Павел Васильев, генеральный директор индустриального парка

Возможно, к тому времени резиденты смогут уже не просто взять помещения в аренду, а выкупить его.

Очень с большой надеждой смотрю на решение Президента о формировании промышленной ипотеки. Она абсолютно новая, правительство должно в эти осенние дни принять программу и положение. В конкурсе мы будем участвовать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан