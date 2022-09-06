Азат Бадранов посетил с рабочим визитом Архангельский район

В 2018 году Министерством экологии был запущен госконтракт на берегоукрепление, были подобраны проектные решения, которые в настоящий момент жителями оспариваются. И были внесены предложения по реализации так называемого второго этапа дальнейшего укрепления. Мы определили, что сейчас администрация муниципального района будет разрабатывать проектную документацию. Мы на второй этап будем заявляться на получение федеральных средств по нацпроекту «Экология».

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан