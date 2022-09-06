Азат Бадранов посетил с рабочим визитом Архангельский район

Асфальтирование, газификация, нехватка медицинских
кадров в населённом пункте. Эти и другие вопросы, волнующие жителей деревни
Узунларово Архангельского района, обсудили во время рабочей поездки первого
заместителя премьер-министра правительства республики Азата Бадранова.
Собрание активные сельчане провели в местном клубе.
По словам первого вице-премьера, большую часть проблем жителей можно было бы
решить при помощи гранатовой поддержки, но пока в этом направлении у местных
властей есть недоработки.
Я
с интересом смотрю, какая из деревень, школ Архангельского района заявилась,
кого из земляков мы поддержим. А никого. Архангельский район традиционно нигде
не участвует. Айрат Закирович, при всем уважении и дружбе, это укор вам.
Поскольку это как раз для вас инструментарий.Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Ещё одним важным вопросом для обсуждения стало
берегоукрепление. Уже несколько лет во время паводка Инзер топит деревню и
местное кладбище. Жители просят властей вернуть русло в прежнее состояние.
В
2018 году Министерством экологии был запущен госконтракт на берегоукрепление,
были подобраны проектные решения, которые в настоящий момент жителями
оспариваются. И были внесены предложения по реализации так называемого второго
этапа дальнейшего укрепления. Мы определили, что сейчас администрация
муниципального района будет разрабатывать проектную документацию. Мы на второй
этап будем заявляться на получение федеральных средств по нацпроекту «Экология».Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан