В Башкирии нашли водителя, который насмерть сбил пешехода

6 сентября в Мишкинском районе рано утром произошла смертельная авария . На 10 км автодороги Сосновка-Тынбаево нашли труп 28-летнего парня. На него наехала машина, которая с места ДТП скрылась.

Участник аварии был найден. Полицейские нашли водителя в Мишкинском районе. Виновником ДТП оказался 22-летний парень на ВАЗ-2112. Он рассказал, что около четырёх часов утра наехал на пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть. После столкновения молодой водитель попытался оказать пострадавшему первую помощь, но не справился и решил покинуть место аварии.