Стало известно, сколько человек в Башкирии умерло от мышиной лихорадки

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина на оперативном совещании в мэрии Уфы рассказала, сколько человек в республике умерло от мышиной лихорадки.
За восемь месяцев 2022 года в Башкирии мышиной лихорадкой заболели 1606 человек. Из них в Уфе – 600 пациентов. Три из выявленных случаев оказались летальными.
82% заболевших — взрослые в возрасте 20-60 лет, 70% из них — мужчины. Почти 40% больных гемлихорадкой уфимцев предполагаемыми местами заражения назвали ближайшие к городу районы, а 25% — городские парки, которые обязательно подлежат санитарной обработке.