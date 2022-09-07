Стало известно, сколько человек в Башкирии умерло от мышиной лихорадки

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина на оперативном совещании в мэрии Уфы рассказала, сколько человек в республике умерло от мышиной лихорадки.

За восемь месяцев 2022 года в Башкирии мышиной лихорадкой заболели 1606 человек. Из них в Уфе – 600 пациентов. Три из выявленных случаев оказались летальными.