В Башкирии из-за пьяного водителя погиба 21-летняя пассажирка

В Дуванском районе зафиксирована смертельная авария. Инцидент произошёл на 204 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка.
19-летний парень на «Ладе Приоре» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась.
В аварии погибла 21-летняя пассажирка. Также помощь врачей потребовалась самому водителю и ещё одной 19-летней пассажирке. Никто из находящихся в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. Перед поездкой вся компания проводила вечер за распитием алкоголя.
Фото: ГИБДД РБ.