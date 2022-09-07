В Башкирии из-за пьяного водителя погиба 21-летняя пассажирка

19-летний парень на «Ладе Приоре» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась.

В аварии погибла 21-летняя пассажирка. Также помощь врачей потребовалась самому водителю и ещё одной 19-летней пассажирке. Никто из находящихся в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. Перед поездкой вся компания проводила вечер за распитием алкоголя.