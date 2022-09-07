В Башкирском театре оперы и балета состоялось открытие 85-го творческого сезона

Зрителям представили балетный концерт «Гранд Гала. Творческий вечер Елены Фоминой». На сцену вышли воспитанники примы-балерины, чтобы поздравить своего наставника с юбилеем. Причем в столицу республики приехали артисты театров Екатеринбурга, Астрахани, Краснодара и знаменитого Мариинского театра.

Зрители увидели действие из балета «Корсар», а также фрагменты из других знаменитых постановок, таких как «Кармен-сюита», «Спящая красавица», «Семь девушек», «Золотой век».

В этом сезоне артисты Театра оперы и балета порадуют зрителей большим количеством премьер. Одна из главных – опера «Садко». В масштабной постановке будет задействовано около 200 человек. Причем в ней будет полноценный балетный акт, который покажет подводное царство. А в ноябре перед премьерой планируется устроить арт-показ костюмов. Кроме того, «Садко» будет показан на сцене Большого театра.