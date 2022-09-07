«Беркуты Урала» продолжают подготовку к новому сезону

Молодёжка главной волейбольной команды республики уже меньше чем через три недели официально начнёт сезон.
Обновление команды – традиционный процесс для «Беркутов Урала» каждый сезон. Вот и в этом году часть волейболистов уехала на повышение в стерлитамакский «Тархан». На замену им пришли ребята 15-17 лет из спортивной школы №34. Один из них – Радмир Гаязов. Уже сейчас доигровщик влился в коллектив и готов представить себя в стартовом составе новой команды.
В команде более 50% воспитанников башкирского волейбола. В мае этого года в результате традиционного просмотра в команде оказался и парень из Кармаскалов Данил Мухаметзянов. Он никогда профессионально не занимался волейболом, но имеет отличные ростовые данные. Задача воспитать из него профессионала лежит на плечах тренерского штаба «Беркутов».
Самые сильные и опытные игроки «Беркутов» в будущем станут волейболистами команды Высшей Лиги А, стерлитамакского «Тархана», а уже впоследствии могут стать кандидатами для игры в «Урале». Такой путь проделал либеро Игорь Фролов, в этом сезоне подписавший первый контракт с клубом Суперлиги.
15-17 сентября «Беркуты» в Уфе примут участие в предсезонном турнире. Ну а в Молодёжной Лиге команда стартует 25 сентября. На домашней площадке «Беркуты Урала» примут «СШОР-Самотлор».