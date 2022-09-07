«Беркуты Урала» продолжают подготовку к новому сезону

Молодёжка главной волейбольной команды республики уже меньше чем через три недели официально начнёт сезон.

Обновление команды – традиционный процесс для «Беркутов Урала» каждый сезон. Вот и в этом году часть волейболистов уехала на повышение в стерлитамакский «Тархан». На замену им пришли ребята 15-17 лет из спортивной школы №34. Один из них – Радмир Гаязов. Уже сейчас доигровщик влился в коллектив и готов представить себя в стартовом составе новой команды.

Я первый сезон в «Беркутах Урала», переход был ощущаемый, здесь совсем другая тактика игры, другое видение тренеров, задачи другие. Физподготовка чуть-чуть страдает, есть над чем работать, есть над чем подумать. Радмир Гаязов, доигровщик ВК «Беркуты Урала»

В команде более 50% воспитанников башкирского волейбола. В мае этого года в результате традиционного просмотра в команде оказался и парень из Кармаскалов Данил Мухаметзянов. Он никогда профессионально не занимался волейболом, но имеет отличные ростовые данные. Задача воспитать из него профессионала лежит на плечах тренерского штаба «Беркутов».

Так как мы обновились, то сейчас задача №1 – стабилизировать мастерство прошлогодних ребят и новичков, сыгранность в первую очередь и крепнуть физически. Волейбол – силовой вид спорта. Игорь Пасечник, главный тренер ВК «Беркуты Урала»

Самые сильные и опытные игроки «Беркутов» в будущем станут волейболистами команды Высшей Лиги А, стерлитамакского «Тархана», а уже впоследствии могут стать кандидатами для игры в «Урале». Такой путь проделал либеро Игорь Фролов, в этом сезоне подписавший первый контракт с клубом Суперлиги.

Ощущаю себя примерно на 80%. Команда тоже уже почти готова. Осталось мелочи подтянуть, и будем готовы к сезону. Александр Борисов, связующий ВК «Беркуты Урала»