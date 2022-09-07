В Уфе прошла встреча с тренером по легкой атлетике Борисом Афанасьевым

Встреча с тренером. Борис Дмитриевич Афанасьев готовит легкоатлетов вот уже 50 лет. Среди его воспитанников – мастера спорта международного класса Венер Кашаев, Елизавета Гречишникова и Денис Хакимов, а также большое число мастеров спорта.

Его ученики – рекордсмены России, призёры и победители чемпионатов и первенств Европы и нашей страны. Юбилей тренерской деятельности Борис Афанасьев решил отметить в стенах родной школы, где тренирует уже 30 лет. На встречу приехали его воспитанники, многие даже из других городов.