В Уфе прошла встреча с тренером по легкой атлетике Борисом Афанасьевым

Встреча с тренером. Борис Дмитриевич Афанасьев готовит легкоатлетов вот уже 50 лет. Среди его воспитанников – мастера спорта международного класса Венер Кашаев, Елизавета Гречишникова и Денис Хакимов, а также большое число мастеров спорта.

Его ученики – рекордсмены России, призёры и победители чемпионатов и первенств Европы и нашей страны. Юбилей тренерской деятельности Борис Афанасьев решил отметить в стенах родной школы, где тренирует уже 30 лет. На встречу приехали его воспитанники, многие даже из других городов. 

50 лет моей тренерской деятельности, 30 лет в этой школе. Решил встретиться, даже не узнал кого-то, прошло – 40 лет, кому-то 60 лет, кому-то 20.

Борис Афанасьев, заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошла встреча с тренером по легкой атлетике Борисом Афанасьевым
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