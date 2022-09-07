В Башкирии госпитализация потребовалась 46 пациентам с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 472 человек (301 900), выздоровели – 539 (293 550). За всё время пандемии скончались 5785 человек с коронавирусом. Госпитализация потребовалась 46 зараженным.