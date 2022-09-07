В Уфе сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу мальчика с ожогами

В Уфе инспекторы ГИБДД помогли семье доставить в больницу годовалого мальчика с сильными ожогами. Подробности случившегося сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
Во время несения службы на посту «Автодорога Уфа-Шакша» к лейтенантам полиции Азамату Гиззатуллину и Роберту Мухаметшину обратился водитель «Хёндай Крета». Он сообщил, что в его машине годовалый сын с сильными ожогами. Родители малыша не смогли самостоятельно доставить ребёнка в медицинское учреждение из-за затрудненного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции сообщили о ситуации руководству, получили разрешение и, включив специальные звуковые сигналы в патрульном авто, сопроводили машину семьи в Республиканский ожоговый центр. Уфимцам удалось добраться до больницы за 20 минут. Малышу оказали необходимую медицинскую помощь.