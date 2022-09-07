7 сентября в Москве Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в совещании по подготовке X Форума регионов России и Беларуси. Он состоится в 2023 году в Уфе. Совещание провёл заместитель Председателя Совета Федерации России Юрий Воробьёв.
Главной темой предстоящего форума станет подведение итогов десятилетней совместной работы. Глава Башкортостана рассказал о подготовке к масштабному мероприятию. Он отметил, что у нашей республики давние дружеские связи с Беларусью, поэтому Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложением республики провести форум в Уфе.
Радий Хабиров представил ключевые направления деловой и культурной программы форума. Помимо основной части, в его рамках состоятся встречи мэров городов-побратимов России и Беларуси, форум молодежи двух стран, фестиваль школьного спорта. Отдельно Глава Башкортостана предложил провести в Уфе выставку достижений народного хозяйства с акцентом на совместные проекты с Беларусью.
Напомним, в это части Башкортостан достиг значительных успехов. В частности, на форуме планируется дать старт работе в Уфе завода по выпуску сельхозоборудования белорусской компании «АМКОДОР».