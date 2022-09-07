Радий Хабиров принял участие в совещании по подготовке X Форума регионов России и Беларуси

Конечно, это вопрос экономики. Один из элементов – выставка достижений народного хозяйства Белоруссии и Российской Федерации. Особый акцент мы сделаем на выставке именно тех изделий, которые производятся совместными предприятиями. У нас такие в Башкортостане есть. К тому времени, я думаю, мы построим абсолютно новое промышленное предприятие белорусских инвесторов по производству оборудования для сельского хозяйства. Мы покажем в целом нашу культуру, будет большая культурная программа. Мы предложили провести большое мероприятие с участниками «Славянского базара» и, соответственно, лучшими ведущими солистами и исполнителями нашей республики и других регионов России. И назвать это «Славянский базар в сердце Евразии». Большой акцент хотим сделать на интеграцию и общение, дать возможность пообщаться у нас в республике молодёжи Белоруссии и молодёжи из регионов Российской Федерации. Проведём фестиваль школьного спорта, такие договорённости уже имеем с Министерством спорта. Проведём молодёжный форум, сделаем форум 16 городов-побратимов. Важно подвести итоги: что даёт это явление, что даёт событие, проговорить об этом. В целом, подчёркиваю, мы уже начали готовиться к мероприятиям. В течение двух недель мы должны будем представить развёрнутую предметную картину того, что мы предлагаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан