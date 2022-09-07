Лира Игтисамова провела открытый урок финансовой грамотности для старшеклассников

Урок финансовой грамотности от вице-премьера. Лира Игтисамова провела занятие для старшеклассников уфимского лицея №21.

Как формируется бюджет семьи и государства, какие существуют образовательные ресурсы и как накопить на мечту? Ребятам по всей республике расскажут, что влияет на благосостояние и как защититься от мошенников.

Напомним, с этого учебного года финансовую грамотность внедряют в школьную программу. Обучающие элементы появляются в географии, окружающем мире, математике, информатике и обществознании.

Через детей мы будем образовывать и родителей, и старшее поколение – бабушек и дедушек. Наши молодые люди, придя домой, услышав от экспертов какие-то лайфхаки, расскажут о них взрослым.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства - министр финансов Республики Башкортостан

Я хочу быть финансистом. Сегодня это решил. До этого меня интересовала эта сфера, но думаю, сегодня я определился.

Иван Шапаренко, ученик лицея № 21
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