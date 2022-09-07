Лира Игтисамова провела открытый урок финансовой грамотности для старшеклассников

Урок финансовой грамотности от вице-премьера. Лира Игтисамова провела занятие для старшеклассников уфимского лицея №21.
Как формируется бюджет семьи и государства, какие существуют образовательные ресурсы и как накопить на мечту? Ребятам по всей республике расскажут, что влияет на благосостояние и как защититься от мошенников.
Напомним, с этого учебного года финансовую грамотность внедряют в школьную программу. Обучающие элементы появляются в географии, окружающем мире, математике, информатике и обществознании.