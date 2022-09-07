Азат Бадранов ревакцинировался от коронавируса

Единственная защита от ковида, от пандемии, от того ужаса, который мы прошли за два года, – вакцинация. Свою эффективность эти меры подтвердили, я думаю, что пренебрегать этим не стоит.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер - министра правительства Республики Башкортостан