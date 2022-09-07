Азат Бадранов ревакцинировался от коронавируса

COVID-19 за сутки подтвердился у 472 жителей Башкортостана. Лечатся в стационарах чуть более 200 человек, 15 пациентов – в тяжелом состоянии.
Население активно проходит процедуру иммунизации, чтобы защититься от вируса. Повторную вакцинацию сделали более 830 тысяч человек. Первый вице-премьер республики Азат Бадранов ревакцинировался, чтобы избежать заболеваний, обостряющихся в осенне-зимний период. Также он сделал прививку и от гриппа. Такое допускается, отмечают медики. Главное – сделать уколы в разные руки.