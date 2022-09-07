Тамара Тансыккужина уступила в суперматче шашистке из Якутии Матрёне Ноговицыной

Встреча семикратной чемпионки мира и действующей обладательницы этого титула проходила в рамках всероссийских соревнований по русским и стоклеточным шашкам памяти Николая Кычкина. Пятый юбилейный турнир проходил в республике Саха. Трансляцию этой встречи в прямом эфире могли наблюдать зрители телеканала БСТ.

Матч состоял из трех партий до четырех очков. Но в основное время спортсменки сыграли вничью – 3:3. На тай-брейке в первых двух партиях счет также был равным. Но в третьем дополнительном микроматче сильнее была Матрена Ноговицына. В итоге она одержала победу над башкирской шашисткой Тамарой Тансыккужиной со счетом 7:5.