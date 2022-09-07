В Башкирии участок трассы М-7 обойдется в 57,1 млрд рублей

В Башкирии определили подрядчика, который приступит к работам по строительству участка трассы М-7. Участком займется московская «Дорожно-строительная компания „Автобан“».

Затраты на строительство покроет федеральный бюджет. Организации предстоит провести строительство и реконструкцию дороги на участке с 1 169 по 1 231 километр, (Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново).