В Башкирии участок трассы М-7 обойдется в 57,1 млрд рублей

В Башкирии определили подрядчика, который приступит к работам по строительству участка трассы М-7. Участком займется московская «Дорожно-строительная компания „Автобан“».
Затраты на строительство покроет федеральный бюджет. Организации предстоит провести строительство и реконструкцию дороги на участке с 1 169 по 1 231 километр, (Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново).
Общая длина участка – более 65 километров. После завершения работ на участке будет четыре полосы движения. Расчетная скорость – 120 километров в час. Завершить работы планируется к осени 2025 года.