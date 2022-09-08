В Раевской ЦРБ в рамках нацпроекта обновили медоборудование

В Раевской центральной районной больнице обновили оборудование. В рамках национального проекта «Здоровье» в медучреждение поступила новая медицинская техника: рентген, флюорограф и маммограф.

Благодаря последнему жительницы Альшеевского района теперь могут пройти обследование в местной поликлинике. Раньше им приходилось ездить для этого в Стерлитамак, Давлеканово или ждать «Поезд здоровья».