В Башкирии ещё один автомобиль опрокинулся в кювет

Инцидент зафиксирован на 5 км автодороги Белорецк-Сосновка-Уткалево. 36-летний мужчина на ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась на крышу.

Сам водитель и его 34-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Выяснилось, что водительских прав у мужчины не было. Автомобиль также не был зарегистрирован. Расследование случившегося продолжается.