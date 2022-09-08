В Башкирии вынесли приговор живодёру, который жестоко убил свою собаку

В Иглинском районе перед судом предстал 62-летний местный житель. Его обвинили в жестоком обращении с животными, которое повлекло за собой смерть питомца.

В мае этого года на собственном участке в селе Иглино мужчина подвесил пса на самодельном турнике за металлический ошейник. Сельчанин несколько раз ударил несчастное животное обухом топора по голове и телу. От полученных травм собака скончалась.