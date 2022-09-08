В Башкирии зарегистрировали два случая нападения лис на людей

В Башкирии зарегистрировано два случая нападения диких лис на людей. Оба происшествия зафиксированы в Стерлитамаке. Об этом сообщает временно исполняющая обязанности начальника Роспотребнадзора по Стерлитамаку Разиля Багаутдинова.
За прошедшую неделю в Стерлитамаке произошло 20 нападений животных на людей. Среди них два случая нападения лис. Выяснилось, что лиса укусила двух членов семьи. Им оказывается профилактическое лечение.
Также было выявлено три факта геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Всего за 8 месяцев заболели 47 жителей города, причем в 11 случаях заражение произошло именно на территории Стерлитамака.