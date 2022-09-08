ХК «Салават Юлаев» одержал первую победу в новом сезоне

«Салават Юлаев» одержал первую победу в сезоне над минским «Динамо». Первый период в столице Беларуси завершился вничью, по шайбе на свой счет записали Райан Спунер и Александр Хмелевский.

Вторая двадцатиминутка осталась за «Динамо», Спунер оформил дубль. А в третьем периоде «Салават Юлаев» дожал соперника: сначала шайбами в большинстве отличились Сергей Шмелев и всё тот же Хмелевский. Окончательный счёт установил Владислав Картаев – 4:2 в пользу уфимцев.