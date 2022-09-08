В Башкирии мужчине воткнули нож в спину в подъезде

В Бирском районе перед судом предстала 41-летняя женщина. Её обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В мае этого года женщина поругалась с соседом в подъезде. Причиной ссоры стал биотуалет – мужчина просил убрать его с лестничной площадки, однако женщина игнорировала его слова. Тогда сосед ударил оппонентку. В качестве ответа женщина зашла домой, взяла нож и ударила им соседа в спину.

Орудие осталось торчать в спине пострадавшего. Его госпитализировали и диагностировали проникающее колото-резанное ранение грудной клетки слева с повреждением верхней доли левого лёгкого. Травма является тяжким вредом здоровья.