В Уфе депутаты Госсобрания проверили готовность жилых домов к зиме

В Башкортостане была создана рабочая группа по решению возникающих вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Народные избранники осмотрели, как работает система индивидуального отопления в доме по ул. Мингажева. Ранее здесь были проблемы с обеспечением квартир горячей водой.

Теперь все соответствует требованиям. В Советском районе примерно треть домов подключена к индивидуальной системе отопления, что способствует экономии.

Процентов 30-40 дает, зависит от дома. Если дом теплый, то до 40 процентов доходит экономия. А вообще 30 процентов – это усредненная. Подсчитывали до установки и после установки.

Фагим Салимьянов, директор управления жилищного хозяйства Советского района г. Уфы
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В ходе проверки обсудили необходимость новых программ подготовки жилищного фонда к отопительному сезону. До 15 сентября каждый муниципалитет должен получить специальный паспорт и быть готовым к своевременной подаче тепла. Ранее по предложению председателя Госсобрания Константина Толкачева начала работу межведомственная комиссия. Она занимается контролем вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В числе задач не только подготовка к отопительному сезону котельных, теплотрасс и тепловых пунктов, но и устранение выявленных недочетов.

Если бы мы приехали сюда более двух лет назад, мы бы увидели неизолированные трубы, отапливаемые помещения без окон и дверей, непроверенные и незапломбированные приборы. Сегодня картина другая. Это не только экономия, но и безаварийная работа, устойчивая работа. Это комфортное проживание наших граждан.

Николай Хорошилов, председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания Республики Башкортостан
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