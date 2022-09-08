В Уфе депутаты Госсобрания проверили готовность жилых домов к зиме

Если бы мы приехали сюда более двух лет назад, мы бы увидели неизолированные трубы, отапливаемые помещения без окон и дверей, непроверенные и незапломбированные приборы. Сегодня картина другая. Это не только экономия, но и безаварийная работа, устойчивая работа. Это комфортное проживание наших граждан.

Николай Хорошилов, председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания Республики Башкортостан