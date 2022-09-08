В Уфе депутаты Госсобрания проверили готовность жилых домов к зиме

В Башкортостане была создана рабочая группа по решению возникающих вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Народные избранники осмотрели, как работает система индивидуального отопления в доме по ул. Мингажева. Ранее здесь были проблемы с обеспечением квартир горячей водой.
Теперь все соответствует требованиям. В Советском районе примерно треть домов подключена к индивидуальной системе отопления, что способствует экономии.
В ходе проверки обсудили необходимость новых программ подготовки жилищного фонда к отопительному сезону. До 15 сентября каждый муниципалитет должен получить специальный паспорт и быть готовым к своевременной подаче тепла. Ранее по предложению председателя Госсобрания Константина Толкачева начала работу межведомственная комиссия. Она занимается контролем вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В числе задач не только подготовка к отопительному сезону котельных, теплотрасс и тепловых пунктов, но и устранение выявленных недочетов.