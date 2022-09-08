Симфонический оркестр Башкирии открыл 31-й концертный сезон

Нас ждет потрясающая музыка, наш дорогой Национальный симфонический оркестр, ярчайшие солисты, которые приедут в этом сезоне. И придуманные Дмитрием Крюковым программы не оставят равнодушным ни одного из наших дорогих и любимых зрителей.

Артур Назиуллин, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан