Симфонический оркестр Башкирии открыл 31-й концертный сезон

Национальный симфонический оркестр республики открыл 31-й концертный сезон. В программе прозвучали Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова и 7-я симфония Густава Малера.
Солировал за фортепьяно победитель Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев. Дирижировал Дмитрий Крюков. Сезон академический музыки будет насыщенным и ярким, пообещали артисты, а уже 12 сентября симфонический оркестр республики отправляется в тур по Зауралью – это города Белорецк, Сибай, Межгорье и Магнитогорск.