Симфонический оркестр Башкирии открыл 31-й концертный сезон

Национальный симфонический оркестр республики открыл 31-й концертный сезон. В программе прозвучали  Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова и 7-я симфония Густава Малера. 

Солировал за фортепьяно победитель Международного конкурса имени  Чайковского Дмитрий Маслеев. Дирижировал Дмитрий Крюков. Сезон академический музыки будет насыщенным и ярким, пообещали артисты, а уже 12 сентября симфонический оркестр республики отправляется в тур по Зауралью – это города  Белорецк, Сибай, Межгорье и Магнитогорск.

Нас ждет потрясающая музыка, наш дорогой Национальный симфонический оркестр, ярчайшие солисты, которые приедут в этом сезоне. И придуманные Дмитрием Крюковым программы не оставят равнодушным ни одного из наших дорогих и любимых зрителей.  

Артур Назиуллин, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан
Фото №1 - Симфонический оркестр Башкирии открыл 31-й концертный сезон

Национальный симфонический оркестр – единственный коллектив в республике, который представляет академическую культуру в таком формате. То, что нам второй год подряд удается сыграть музыку Малера, – это огромное событие.

Дмитрий Крюков, главный дирижёр Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан
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