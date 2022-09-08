В Башкирии без вести пропала 17-летняя девушка

Волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» сообщили о старте новых поисков.
В селе Михайловка Уфимского района 3 сентября без вести пропала 17-летняя Анастасия Иванова. Она ушла из дома в неизвестном направлении, и до сих пор о её местоположении нет информации.
Приметы: рост 150 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч, глаза зеленые. Была одета в черную толстовку, темные брюки и тапочки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии, просят сообщить по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112.