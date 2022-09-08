В Башкирии мужчина с кухонным ножом ограбил магазин

Накануне, 7 сентября, в Учалинском районе произошло ограбление магазина. В полицию обратилась 43-летняя продавщица.
Женщина рассказала, что в злополучный день в магазин зашёл мужчина, который сначала начал выбирать товар. Видимо, он ждал, когда другие покупатели покинут помещение. Дождавшись нужного времени, он вытащил кухонный нож и, угрожая им продавщице, потребовал деньги. Он сам открыл кассовый аппарат и вытащил 4 тысячи рублей. После этого злоумышленник скрылся.
Уже через 40 минут после случившегося мужчина с пакетом спиртного и продуктов был задержан сотрудниками полиции. Грабителем оказался 50-летний местный житель. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.
Фото: МВД по РБ.