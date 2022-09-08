В Башкирии мужчина с кухонным ножом ограбил магазин

Женщина рассказала, что в злополучный день в магазин зашёл мужчина, который сначала начал выбирать товар. Видимо, он ждал, когда другие покупатели покинут помещение. Дождавшись нужного времени, он вытащил кухонный нож и, угрожая им продавщице, потребовал деньги. Он сам открыл кассовый аппарат и вытащил 4 тысячи рублей. После этого злоумышленник скрылся.