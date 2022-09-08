В Башкирии пропал 14-летний школьник

МВД по Башкирии сообщает о старте поисков ребёнка.
В Нефтекамске без вести пропал 14-летний Линар Хуснутдинов. Мальчик ушёл в школу 6 сентября в 07:30 и домой не вернулся. С тех пор о его местоположении нет информации. В полицию обратилась бабушка мальчика.
Был одет: темно-синяя куртка, брюки школьные темно-синего цвета, белая рубашка, черные кроссовки, при себе был школьный рюкзак черно-красного цвета и мешок для обуви темного цвета.
Всех, кто обладает информацией о местоположении ребёнка, просят сообщить по телефонам в полицию: 8 (34783) 2-29-02, дежурная часть МВД по РБ 8 (347) 279-39-02, 02 (102 – с мобильного) или в ближайшее отделение полиции.
Фото: МВД по РБ.