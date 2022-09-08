В районе Уфы жильцы остались без воды

Без воды остались дома по улицам Октябрьской Революции, 71, 73, 75, 77, 77/1 и Первомайской площади, 3 и 11. Кроме того, водоснабжения лишились здания в частном секторе на Первомайской площади, 3а, 3б, 5 и 9а, а также реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.