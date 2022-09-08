В Башкирии зафиксировали участок земли, отравленный нефтесодержащей жидкостью

В Октябрьском прокуратура проверила соблюдение природоохранного законодательства. В городе зафиксировали участок земли, отравленный нефтесодержащей жидкостью.
До 2011 года в пользовании нефтяной компании находился земельный участок. После рекультивации территория была возвращена муниципалитету.
Указанная земля, а также участок, расположенный по соседству, общей площадью более 100 кв.м., загрязнены нефтесодержащей жидкостью. Проведенный химический анализ состава почвы показал высокий уровень загрязнения земель нефтепродуктами.
В этой связи прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия администрации города и министерства земельных и имущественных отношений республики. Также прокуратура намерена обязать произвести очистку и рекультивацию указанных объектов недвижимости.