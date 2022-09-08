В Уфе выяснили, кто виновен в затоплении здания колледжа

В Уфе затопило здание Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники. Прокуратура Башкирии нашла виновных в случившемся.
Образовательное учреждение и компания ООО «Реалстроймонтаж» заключили контракт по капитальному ремонту мягкой кровли в здании колледжа. Организация при выполнении работ допустила просчеты в объемах и влиянии климатических условий. При этом подрядчик не предпринял необходимых мер по обеспечению безопасности работ.
Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.