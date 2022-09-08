В Уфе выяснили, кто виновен в затоплении здания колледжа

В Уфе затопило здание Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники. Прокуратура Башкирии нашла виновных в случившемся.

Фото №1 - В Уфе выяснили, кто виновен в затоплении здания колледжа

Образовательное учреждение и компания ООО «Реалстроймонтаж» заключили контракт по капитальному ремонту мягкой кровли в здании колледжа. Организация при выполнении работ допустила просчеты в объемах и влиянии климатических условий. При этом подрядчик не предпринял необходимых мер по обеспечению безопасности работ.

В итоге осадки в виде дождя проникли в помещения и причинили ущерб имуществу колледжа. В этой связи прокуратура района возбудила в отношении генерального директора ООО «Реалстроймонтаж» административное дело по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства), внесла в его адрес представление. 

пресс-служба прокуратуры РБ 

Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.

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