В Уфе выяснили, кто виновен в затоплении здания колледжа

В итоге осадки в виде дождя проникли в помещения и причинили ущерб имуществу колледжа. В этой связи прокуратура района возбудила в отношении генерального директора ООО «Реалстроймонтаж» административное дело по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства), внесла в его адрес представление.

пресс-служба прокуратуры РБ