В Башкирии врачи рассказали, почему в этом году особенно важно привиться от гриппа

Современные препараты можно применять практически всем, даже детям с полугода и беременным после 14-й недели. Но есть некоторые противопоказания, например, особое внимание нужно проявить тем, кто страдает аллергией на яйца. Также прививку не делают во время обострения хронического заболевания или в период острого заболевания.