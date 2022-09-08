В Башкирии врачи рассказали, почему в этом году особенно важно привиться от гриппа

Вакцинация – самый надежный способ профилактики вируса. В понедельник в России объявлен старт всероссийской прививочной кампании. Рассказываем, почему важно как можно раньше привиться от гриппа.
В 2022 году медики прогнозируют ранний старт сезона гриппа – активная циркуляция вируса начнется не в декабре, как это было ранее, а уже в середине осени. Из-за сопутствующего коронавируса волна гриппа ожидается сильнее, считают медики. Как показывает опыт, вакцинированные заражаются гриппом в полтора раза реже, в два раза реже их госпитализируют с осложнениями.
Стоит отметить, что вакцинация от гриппа бесплатна – ежегодно на эти цели выделяются средства из федерального бюджета. Каждый год Башкирия заказывает более двух миллионов доз вакцин для взрослых и детей «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».
Чтобы сделать прививку, нужно просто прийти в поликлинику к терапевту, а затем в процедурный кабинет. В первую очередь вакцинироваться стоит детям с шести месяцев, студентам и школьникам, медицинским работникам, учителям, работникам социальной сферы, ЖКХ, транспорта, сферы услуг, вахтовикам, чиновникам, пенсионерам, военнослужащим, беременным, людям с хроническими заболеваниями.
Современные препараты можно применять практически всем, даже детям с полугода и беременным после 14-й недели. Но есть некоторые противопоказания, например, особое внимание нужно проявить тем, кто страдает аллергией на яйца. Также прививку не делают во время обострения хронического заболевания или в период острого заболевания.
Врачи отмечают, что привиться от гриппа и COVID-19 можно в один день. Только делать уколы нужно в разные плечи.
Иногда после вакцинации повышается температура, появляется вялость и болят мышцы. Это означает, что организм начал вырабатывать антитела. Через день-два все симптомы проходят. В процессе производства вакцины у вируса «убивают» свойство вызывать заболевание, сохраняя только возможность формировать защиту.
Симптомы гриппа: резкое начало заболевания, жар, температура до 39 °C, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.