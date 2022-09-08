В Уфе на «Здравчасе» обсудили профилактику вирусных инфекций и работу школьных стоматологий

Профилактику вирусных инфекций и работу школьных стоматологий обсудили в Доме республики. Радий Хабиров провел сегодня «Здравчас». На совещании было отмечено, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается под контролем. Каких-либо ограничений пока вводить не будут.
Что касается темпов ревакцинации, Башкортостан по этому показателю в пятерке лидеров среди регионов страны. Ежедневно в регионе «Спутником V» прививается от 10 до 15 тысяч человек. Об этом во время «Здравчаса» рассказал министр здравоохранения республики.
Параллельно в регионе приступили к профилактике сезонного гриппа. Прививку сделали уже более 240 тысяч человек. В первую очередь это учителя, социальные работники, дети и пенсионеры. Для создания коллективного иммунитета, отметили на совещании, необходимо привить от гриппа 60% населения. Радий Хабиров поручил усилить информационную работу по профилактике вирусных заболеваний в СМИ и социальных сетях.