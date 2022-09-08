В Уфе на «Здравчасе» обсудили профилактику вирусных инфекций и работу школьных стоматологий

Профилактику вирусных инфекций и работу школьных стоматологий обсудили в Доме республики. Радий Хабиров провел сегодня «Здравчас». На совещании было отмечено, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается под контролем. Каких-либо ограничений пока вводить не будут.

Что касается темпов ревакцинации, Башкортостан по этому показателю в пятерке лидеров среди регионов страны. Ежедневно в регионе «Спутником V» прививается от 10 до 15 тысяч человек. Об этом во время «Здравчаса» рассказал министр здравоохранения республики.

Это единственный способ эффективной профилактики заболевания. Особенно это касается лиц пожилого возраста, лиц, имеющих хронические неинфекционные заболевания. Эта категория граждан должна в первую очередь ревакцинироваться. По всей республике у нас больше 250 точек ревакцинации, где можно спокойно сделать прививку и от новой коронавирусной инфекции, и от гриппа. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Параллельно в регионе приступили к профилактике сезонного гриппа. Прививку сделали уже более 240 тысяч человек. В первую очередь это учителя, социальные работники, дети и пенсионеры. Для создания коллективного иммунитета, отметили на совещании, необходимо привить от гриппа 60% населения. Радий Хабиров поручил усилить информационную работу по профилактике вирусных заболеваний в СМИ и социальных сетях.

Ситуация у нас пока такова, что мы спокойно идем ревакцинируемся, вакцинируемся, но ограничительные меры не принимаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан