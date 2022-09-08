Вирус мутирует: что происходит в ковид-госпиталях Башкирии

Ковид-госпитали Башкирии готовы к приёму пациентов. Если ситуация изменится и понадобится больше койко-мест. Инфекционные больницы способны развернуть дополнительные места в короткий срок. Прирост заболевших есть, говорят медики, но не столь критичный.

Жар, оказалось, был не снаружи, а внутри. С высокой температурой Сарвара Абубакирова врачи госпитализировали в ковид-госпиталь. КТ показало, что легкие поражены на 90%. Дальше реанимация, неинвазивная искусственная вентиляция. Легкие – как поле боя с болезнью. Врачи несколько недель отвоёвывали участок за участком. Сейчас поражение удалось уменьшить вдвое.

Домой хочу. Все время говорю об этом. Сарвар Абубакиров

Врачи надеются, что уже скоро желания Сарвара сбудутся. Динамика положительная. А пока помогают на расстоянии увидеться с семьёй.

С родственниками общаемся по видеосвязи. После этого у пациентов положительные эмоции, хорошее настроение. Марсель Галиуллин, заведующий отделением реанимации ковид-госпиталя г. Стерлитамака

В реанимацию чаще всего поступают пациенты с сопутствующими заболеваниями. Но на грани жизни и смерти оказываются и молодые, казалось бы, здоровые люди, и даже дети.

Клинические симптомы у детей: повышение температуры, лихорадка, насморк, першение в горле. Нужно обратить вниманием на длительную лихорадку. Больше мамы переживают, а дети терпят. Некоторые бояться, а некоторые с удивлением смотрят, как будто мы космонавты. Илюза Синагуллова, врач-инфекционист приёмного отделения

Сейчас в сутки врачи принимают в среднем по десять пациентов. Рост заболевших наметился последние две недели. Основные категории – пожилые люди, больные с сопутствующими заболеваниями и дети. Маленьких пациентов стало особенно много.

Не такое течение, как в прошлом году. Вышла новая версия клинических рекомендаций. Ковид мутирует, его сложно лечить. Но делаем все возможное для пациентов. Марсель Галиуллин, заведующий отделением реанимации ковид-госпиталя г. Стерлитамака

В палатах пациентов хватает. Преимущественно это пожилые люди. Часто пенсионеры боятся ехать в инфекционный госпиталь, тем самым теряя драгоценное время.

Я сначала испугалась, но дома не нужно лежать, нужно бежать, можно сказать. Здесь очень хорошие врачи и сестры. Резеда Хусниярова

Нужно лечиться и беречь себя. Это легче и нам, и медикам. Мавлида Касаева

Так получилось, что внука Резеда Хусниярова не смогла проводить в первый класс, а Мавлида Касаева своего сегодня лично поздравит с днём рождения. Но уж очень бабушкам хотелось передать им привет.

Два года жизни с коронавирусом взрастили новое поколение инфекционистов. Миляуша Сафаргалиева в начале пандемии была ещё стажёром.

Мы к ним с душой, они тоже к нам с благодарностью. Если пациент благоприятно настроен, то на выздоровление это тоже влияет. Миляуша Сафаргалиева, врач-инфекционист

Меньшее количество случаев заражения по сравнению с прошлым годом врачи связывают с тем, что каждые шесть месяцев появляются новые штаммы вируса, отличающиеся по заразности. Но особенно на ситуацию влияет количество вакцинированных.

Необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться. Не забывать о методах профилактики: ношение масок, дистанция, правильный образ жизни, личная гигиена, поддержка иммунной системы. Ленара Шарифуллина, заместитель главного врача по медицинской части Клинико-диагностического инфекционного центра г. Стерлитамака