Вирус мутирует: что происходит в ковид-госпиталях Башкирии

Ковид-госпитали Башкирии готовы к приёму пациентов. Если ситуация изменится и понадобится больше койко-мест. Инфекционные больницы способны развернуть дополнительные места в короткий срок. Прирост заболевших есть, говорят медики, но не столь критичный.
Жар, оказалось, был не снаружи, а внутри. С высокой температурой Сарвара Абубакирова врачи госпитализировали в ковид-госпиталь. КТ показало, что легкие поражены на 90%. Дальше реанимация, неинвазивная искусственная вентиляция. Легкие – как поле боя с болезнью. Врачи несколько недель отвоёвывали участок за участком. Сейчас поражение удалось уменьшить вдвое.
Врачи надеются, что уже скоро желания Сарвара сбудутся. Динамика положительная. А пока помогают на расстоянии увидеться с семьёй.
В реанимацию чаще всего поступают пациенты с сопутствующими заболеваниями. Но на грани жизни и смерти оказываются и молодые, казалось бы, здоровые люди, и даже дети.
Сейчас в сутки врачи принимают в среднем по десять пациентов. Рост заболевших наметился последние две недели. Основные категории – пожилые люди, больные с сопутствующими заболеваниями и дети. Маленьких пациентов стало особенно много.
В палатах пациентов хватает. Преимущественно это пожилые люди. Часто пенсионеры боятся ехать в инфекционный госпиталь, тем самым теряя драгоценное время.
Так получилось, что внука Резеда Хусниярова не смогла проводить в первый класс, а Мавлида Касаева своего сегодня лично поздравит с днём рождения. Но уж очень бабушкам хотелось передать им привет.
Два года жизни с коронавирусом взрастили новое поколение инфекционистов. Миляуша Сафаргалиева в начале пандемии была ещё стажёром.
Меньшее количество случаев заражения по сравнению с прошлым годом врачи связывают с тем, что каждые шесть месяцев появляются новые штаммы вируса, отличающиеся по заразности. Но особенно на ситуацию влияет количество вакцинированных.
На подходе и сезонные вирусы, грипп. Медики ожидают дальнейший рост заболеваемости. Иммунная система с наступлением холодов ослабевает. Стоит ей помочь, чтобы потом не оказалось, что одну из кроватей врачи готовили для вас.