На дороги Уфы вышли ещё 26 новых автобусов большого класса

Еще 26 новых автобусов большого класса вышли сегодня на уфимские улицы. Вручение ключей от современных низкопольных автобусов «НЕФАЗ» состоялось на площади перед «Уфа-Ареной».

Это пассажирский транспорт, приобретенный в рамках инфраструктурного проекта «Комплексная жилая застройка "Южные ворота"» за счет средств бюджетного кредита. В общей сложности госзаказ Башкортостана в этот раз насчитывал 63 автобуса, часть которых уже вышла на улицы города в конце августа. Работать новая техника будет на газомоторном топливе. Что касается удобств для пассажиров и водителя, современная техника продумана до мелочей.

Есть все, что нужно пассажирам, вплоть до подзарядки USB. И нам удобно, кондиционеры поставили.

Ильгизар Хаматов, водитель автобуса

Мы продолжаем комплектование магистральных маршрутов Уфы, где большой пассажиропоток, автобусами большой вместимости. Тем самым мы уменьшим интервал между автобусами и сократим время ожидания для пассажиров. 

Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»

Среди этих «НЕФАЗов», которые передали сегодня Уфе, есть юбилейный – тысячный. Об этом написал сегодня на своих страницах в социальных сетях Радий Хабиров. Всего же с начала транспортной реформы, отметил глава Башкортостана, республика закупила 1006 автобусов малого, среднего и большого классов. Также он подчеркнул, что в будущем обновление автопарка продолжится, и не только в Уфе. Параллельно этому планируется вести работу по повышению качества пассажирских перевозок.

Теперь очередная задача нашей транспортной реформы – улучшить качество транспортного обслуживания, повысить комфорт, добиться соблюдения расписания. С этой точки зрения мы подходим уже близко к тому количеству, когда эту задачу мы полностью сможем реализовать.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
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