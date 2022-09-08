На дороги Уфы вышли ещё 26 новых автобусов большого класса

Еще 26 новых автобусов большого класса вышли сегодня на уфимские улицы. Вручение ключей от современных низкопольных автобусов «НЕФАЗ» состоялось на площади перед «Уфа-Ареной».
Это пассажирский транспорт, приобретенный в рамках инфраструктурного проекта «Комплексная жилая застройка "Южные ворота"» за счет средств бюджетного кредита. В общей сложности госзаказ Башкортостана в этот раз насчитывал 63 автобуса, часть которых уже вышла на улицы города в конце августа. Работать новая техника будет на газомоторном топливе. Что касается удобств для пассажиров и водителя, современная техника продумана до мелочей.
Среди этих «НЕФАЗов», которые передали сегодня Уфе, есть юбилейный – тысячный. Об этом написал сегодня на своих страницах в социальных сетях Радий Хабиров. Всего же с начала транспортной реформы, отметил глава Башкортостана, республика закупила 1006 автобусов малого, среднего и большого классов. Также он подчеркнул, что в будущем обновление автопарка продолжится, и не только в Уфе. Параллельно этому планируется вести работу по повышению качества пассажирских перевозок.