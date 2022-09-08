На дороги Уфы вышли ещё 26 новых автобусов большого класса

Это пассажирский транспорт, приобретенный в рамках инфраструктурного проекта «Комплексная жилая застройка "Южные ворота"» за счет средств бюджетного кредита. В общей сложности госзаказ Башкортостана в этот раз насчитывал 63 автобуса, часть которых уже вышла на улицы города в конце августа. Работать новая техника будет на газомоторном топливе. Что касается удобств для пассажиров и водителя, современная техника продумана до мелочей.

Мы продолжаем комплектование магистральных маршрутов Уфы, где большой пассажиропоток, автобусами большой вместимости. Тем самым мы уменьшим интервал между автобусами и сократим время ожидания для пассажиров.

Среди этих «НЕФАЗов», которые передали сегодня Уфе, есть юбилейный – тысячный. Об этом написал сегодня на своих страницах в социальных сетях Радий Хабиров. Всего же с начала транспортной реформы, отметил глава Башкортостана, республика закупила 1006 автобусов малого, среднего и большого классов. Также он подчеркнул, что в будущем обновление автопарка продолжится, и не только в Уфе. Параллельно этому планируется вести работу по повышению качества пассажирских перевозок.