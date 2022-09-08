Финансисты Башкирии отмечают профессиональный праздник

В России отмечают профессиональный праздник финансисты. В этот день поздравления принимают сотрудники и руководители министерства, профильных управлений, банков, страховых и инвестиционных компаний, работники коммерческих отделов, а также преподаватели и студенты. К слову, теперь с финансами связаны даже школьники. В учебной программе есть нововведения. Элементы финграмотности появляются в географии, окружающем мире, математике, информатике и обществознании.
Урок финансовой грамотности от профильного министра и вице-премьера в одном лице. Лира Игтисамова провела занятие для старшеклассников уфимского лицея №21. Как формируется бюджет семьи и государства, какие существуют образовательные ресурсы и как накопить на мечту?
Ребятам по всей республике расскажут, что влияет на благосостояние и как защититься от мошенников. Напомним, с этого учебного года финансовую грамотность внедряют в школьную программу, обучающие элементы появляются в географии, окружающем мире, математике, информатике и обществознании. Первый урок уже повлиял на будущее учеников.
В цифровом или, можно сказать, в числовом пространстве с детства жила и уже ветеран Банка России Альмира Юнусова. Работала, когда внедряли новые технологии, безналичный расчёт, вместе с коллегами развивали Социальную карту Башкортостана. Любовь к точным наукам передалась по наследству. Будучи ребёнком детскому саду она предпочитала работу родителей. Эти два учреждения, к слову, находились по соседству.
Работа далеко не для всех. Как говорит заслуженный экономист республики и бывший заместитель руководителя Нацбанка по Башкортостану, кроме усидчивости и любви к точности не обойтись без честности.
День финансиста отмечают в России 8 сентября. Этот год – юбилейный. Министерству исполнилось 220 лет. Башкортостан для ведомства – особый регион. В республике часто запускают практики, которые впоследствии внедряются по всей стране. Одна из последних – программа жилстройсбережений.