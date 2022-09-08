Финансисты Башкирии отмечают профессиональный праздник

В России отмечают профессиональный праздник финансисты. В этот день поздравления принимают сотрудники и руководители министерства, профильных управлений, банков, страховых и инвестиционных компаний, работники коммерческих отделов, а также преподаватели и студенты. К слову, теперь с финансами связаны даже школьники. В учебной программе есть нововведения. Элементы финграмотности появляются в географии, окружающем мире, математике, информатике и обществознании.

Урок финансовой грамотности от профильного министра и вице-премьера в одном лице. Лира Игтисамова провела занятие для старшеклассников уфимского лицея №21. Как формируется бюджет семьи и государства, какие существуют образовательные ресурсы и как накопить на мечту?

Через детей мы будем образовывать и родителей, и старшее поколение – бабушек и дедушек. Наши молодые люди, придя домой, услышав от экспертов какие-то лайфхаки, расскажут о них взрослым. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства - министр финансов Республики Башкортостан

Ребятам по всей республике расскажут, что влияет на благосостояние и как защититься от мошенников. Напомним, с этого учебного года финансовую грамотность внедряют в школьную программу, обучающие элементы появляются в географии, окружающем мире, математике, информатике и обществознании. Первый урок уже повлиял на будущее учеников.

Я хочу быть финансистом. Сегодня это решил. До этого меня интересовала эта сфера, но думаю, сегодня я определился. Иван Шапаренко, ученик лицея № 21

В цифровом или, можно сказать, в числовом пространстве с детства жила и уже ветеран Банка России Альмира Юнусова. Работала, когда внедряли новые технологии, безналичный расчёт, вместе с коллегами развивали Социальную карту Башкортостана. Любовь к точным наукам передалась по наследству. Будучи ребёнком детскому саду она предпочитала работу родителей. Эти два учреждения, к слову, находились по соседству.

Я детсад очень не любила, после обеда я убегала во двор, высматривала сотрудников банка и просила, чтобы меня отвели к папе. Папа меня забирал, говорил, чтобы я сидела тихо. Когда было совещание, я пряталась под стол. Альмира Юнусова

Работа далеко не для всех. Как говорит заслуженный экономист республики и бывший заместитель руководителя Нацбанка по Башкортостану, кроме усидчивости и любви к точности не обойтись без честности.

Тут нечестным делать нечего. Потому что если на деньги смотреть как на деньги, тут делать нечего. Они для нас как груз, как бумага. Габбас Ахметшин, заслуженный экономист Республики Башкортостан, руководитель Совета ветеранов отделения - Национального банка по Республике Башкортостан