Определился победитель Кубка Республики Башкортостан по футболу

Трибуны как всегда у нас поддерживают хорошо, вообще в Туймазах футбол у нас любят, мы живем футболом, это наш вид спорта, мы в последние годы проделали большую работу для развития футбола.

А во втором тайме забивали только туймазинцы. Сначала точным ударом со штрафного отметился Александр Дмитрюк, а затем дубль сделал камерунский нападающий Пачо. Один из мячей он забил с пенальти. «Спартак» остался в большинстве и уверенно довёл дело до победы. Это уже третий подряд Кубок Республики Башкортостан для туймазинцев и шестой в истории. Подробнее про финальный матч смотрите в программе «Пофутболим» в следующий понедельник.