Определился победитель Кубка Республики Башкортостан по футболу

В Туймазах сыграли финал Кубка Республики Башкортостан по футболу. В решающем матче сошлись уфимский «Витязь-ГТУ» и туймазинский «Спартак-дубль». Хозяева поля первыми вышли вперёд после гола Ислама Шакирова, но «витязи» сравняли счёт усилиями Сергея Кречетова в середине тайма.

 Трибуны как всегда у нас поддерживают хорошо, вообще в Туймазах футбол у нас любят, мы живем футболом, это наш вид спорта, мы в последние годы проделали большую работу для развития футбола.

Артур Терегулов, генеральный директор ФК «Спартак-Туймазы»

А во втором тайме забивали только туймазинцы. Сначала точным ударом со штрафного отметился Александр Дмитрюк, а затем дубль сделал камерунский нападающий Пачо. Один из мячей он забил с пенальти. «Спартак» остался в большинстве и уверенно довёл дело до победы. Это уже третий подряд Кубок Республики Башкортостан для туймазинцев и шестой в истории. Подробнее про финальный матч смотрите в программе «Пофутболим» в следующий понедельник.

Впечатления хорошие, выиграли. Первый тайм игра равная была, во втором нам объяснили, что делать дальше и переломили ход матч.

Вадим Соловей, полузащитник ФК «Спартак-Туймазы»

Это стало нашей традицией – каждый год мы завоевываем это кубок. Это большой труд, большие эмоции, каждый раз очень разные эмоции, разные игры проводим, эмоционально запоминается из раза в год.

Дмитрий Мысяков, капитан ФК «Спартак-Туймазы»
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