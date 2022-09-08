Определился победитель Кубка Республики Башкортостан по футболу

В Туймазах сыграли финал Кубка Республики Башкортостан по футболу. В решающем матче сошлись уфимский «Витязь-ГТУ» и туймазинский «Спартак-дубль». Хозяева поля первыми вышли вперёд после гола Ислама Шакирова, но «витязи» сравняли счёт усилиями Сергея Кречетова в середине тайма.
А во втором тайме забивали только туймазинцы. Сначала точным ударом со штрафного отметился Александр Дмитрюк, а затем дубль сделал камерунский нападающий Пачо. Один из мячей он забил с пенальти. «Спартак» остался в большинстве и уверенно довёл дело до победы. Это уже третий подряд Кубок Республики Башкортостан для туймазинцев и шестой в истории. Подробнее про финальный матч смотрите в программе «Пофутболим» в следующий понедельник.