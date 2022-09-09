9 сентября в Башкирии отметят День национального костюма

Сегодня, 9 сентября, в Башкирии отмечается День национального костюма. Праздник проходит в республике с 2020 года. День национального костюма отмечается два раза в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.
День национального костюма – важный праздник и напоминание о традициях, истории и культуре народов. Как отметят праздник в Башкирии в этом году?
День национального костюма отметят не только в республике, но и за ее пределами. Так, 7-11 сентября Белорусский историко-культурный центр и Башкирский историко-культурный центр в ХМАО-Югре проведут онлайн-выставку «Фото в национальном костюме», а также флешмоб «Я в национальном наряде». 9 сентября Русский историко-культурный центр «Красный Яр» проведет акцию в Белогорском районе Крыма.
В Башкирии центральным событием Дня национального костюма 9 сентября станет «Праздник национального костюма», который пройдет в уфимском парке имени Якутова. Гостей ждет показ костюмов, выставка работ народных умельцев, концертная программа.
Республиканский центр народного творчества приглашает принять участие в акции «Музыкальная этномозаика». Для этого желающим нужно исполнить любую композицию на народных музыкальных инструментах в национальных костюмах общей продолжительностью 2-3 минуты. Видеоролик необходимо опубликовать в социальных сетях с хештегами: #ДеньНациональногоКостюма #МиллиКейем2022 в социальных сетях во «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. Сроки проведения акции - с 29 августа по 9 сентября.
Обширная программа будет и в районах Башкирии. В разных уголках республики пройдут выставки национальных костюмов, флешмобы на данную тематику, мастер-классы по изготовлению женских украшений, башкирских нагрудников, по кройке и шитью традиционного женского платья, тамбурной вышивке и многое другое.
Фото: госансамбль им. Ф. Гаскарова.