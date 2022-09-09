9 сентября в Башкирии отметят День национального костюма

День национального костюма отметят не только в республике, но и за ее пределами. Так, 7-11 сентября Белорусский историко-культурный центр и Башкирский историко-культурный центр в ХМАО-Югре проведут онлайн-выставку «Фото в национальном костюме», а также флешмоб «Я в национальном наряде». 9 сентября Русский историко-культурный центр «Красный Яр» проведет акцию в Белогорском районе Крыма.