В Уфе на «Инвестчасе» одобрили новые проекты в сфере промышленности и туризма

Новые предприятия и сотни рабочих мест. На прошедшем «Инвестчасе» были представлены приоритетные бизнес-проекты, предприниматели получат налоговые льготы и другие преференции. Совещание провел Радий Хабиров.
Бизнесмены рассказали о своих планах. В частности, о строительстве предприятия по изготовлению оборудования для асфальтобетонных заводов. На нём создадут порядка 135 рабочих мест. Объём вложений – более миллиарда рублей.
В республике может появиться новая сеть газовых заправок, она даст не менее 90 рабочих мест. А завод по изготовлению мебели и отделочных материалов специализируется также на производстве малых архитектурных форм для благоустройства парковых территорий.
Еще один проект – развлекательный парк «Урал-батыр» в Абзелиловском районе. Инвестор начал реализацию в 2018 году. В начале сентября этого года территорию будущего парка посетил Радий Хабиров. На площадке планируют разместить глэмпинг, детские игровые зоны, горнолыжный комплекс, тюбинговую трассу, кафе, форелевое хозяйство, водопад и другие объекты. Там же начали строить гостиницу с кафе на 200 посадочных мест.