В Уфе на «Инвестчасе» одобрили новые проекты в сфере промышленности и туризма

Еще один проект – развлекательный парк «Урал-батыр» в Абзелиловском районе. Инвестор начал реализацию в 2018 году. В начале сентября этого года территорию будущего парка посетил Радий Хабиров. На площадке планируют разместить глэмпинг, детские игровые зоны, горнолыжный комплекс, тюбинговую трассу, кафе, форелевое хозяйство, водопад и другие объекты. Там же начали строить гостиницу с кафе на 200 посадочных мест.