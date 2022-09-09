Пожарные Уфы помогли женщине и её двухлетнему малышу

26 августа в Уфе в многоэтажном доме по улице Ленина произошёл пожар. На место инцидента оперативно прибыли огнеборцы 22-го пожарно-спасательного отряда.

Оказалось, в комнате в одной из квартир воспламенились вещи. Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 8 человек, среди которых был один ребёнок. Самостоятельно эвакуировались ещё 15 человек.

Пожарные оперативно вытащили из горящего помещения женщину и её двухлетнего сына. С признаками отравления продуктами горения их доставили в реанимацию больницы №22. Состояние пострадавших оценивалось как средней степени тяжести.