Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днем национального костюма

В своей работе рукодельница использует исключительно аутентичные материалы. Например, нагрудник расшит монетами-чешуйками, изъятыми из обращения в 1718 году. А ещё Гульдар Шарафетдиновна – одна из немногих, кто умеет изготавливать настоящий калябаш – шлемовидный женский головной убор. У мастерицы есть собственный этнографический музей. В нем много раритетных вещей, мебели, паласов.