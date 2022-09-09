Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днем национального костюма

На своих страницах в социальных сетях глава республики рассказал о мастерице из Салаватского района. Жительница деревни Комсомол Гульдар Шабиева много лет шьет башкирские костюмы, а также занимается изготовлением украшений.
В своей работе рукодельница использует исключительно аутентичные материалы. Например, нагрудник расшит монетами-чешуйками, изъятыми из обращения в 1718 году. А ещё Гульдар Шарафетдиновна – одна из немногих, кто умеет изготавливать настоящий калябаш – шлемовидный женский головной убор. У мастерицы есть собственный этнографический музей. В нем много раритетных вещей, мебели, паласов.
Добавим, что праздник, посвященный национальному костюму, отмечается дважды в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Ранее мы писали, как будут праздновать событие в республике в этом году.