В Уфе водитель сбил ребёнка, поговорил с ним и уехал

7 сентября в Уфе произошла авария с участием мальчика на самокате. Обстоятельства инцидента раскрыли представители ГИБДД.

Во дворе дома №141 по улице Комсомольской водитель на «Киа Рио» допустил наезд на 6-летнего мальчика, который передвигался на самокате. Ребёнок получил ушибы и переломы. К счастью, серьёзных травм он не получил.

Сам водитель с места происшествия скрылся. Он сбил мальчика, вышел из авто, поговорил с ребёнком, а потом просто уехал. Виновником ДТП оказался 29-летний местный житель. Водителя привлекли к ответственности за оставление места аварии.