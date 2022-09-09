Тренер из Альшеевского района получил сертификат на 600 тысяч рублей

Один из лучших тренеров республики по спортивной борьбе Алмаз Еникеев стал участником программы «Сельский тренер». Она заработала в Башкортостане в 2020 году по инициативе главы республики Радия Хабирова. Программа призвана привлечь молодых тренеров в села и малые города.
Более 14 лет Алмаз Еникеев учит побеждать. Тренер готовит своих воспитанников к соревнованиям самого разного уровня. В этом году он принял участие в программе «Сельский тренер». Денежный сертификат для Алмаза станет хорошим подспорьем.
Воспитанники Алмаза Еникеева выступают на соревнованиях и республиканского, и муниципального уровня. Многие из них становятся призерами турниров.
Тренеров, которые всю душу вкладывают в работу, немного. Алмаз Еникеев всецело принадлежит спорту. Главное для него – стремление сделать своих учеников лучше.
Сельский тренер – важнейшее звено в подготовке юных спортсменов в малых населенных пунктах. Его задача – не просто воспитать определенные качества, а привить любовь к правильному образу жизни.
По программе «Сельский тренер» на единовременную выплату могут рассчитывать тренеры из населенных пунктов с численностью не более 100 тысяч человек. Выданный сертификат можно потратить на приобретение жилья, автомобиля или обучение.