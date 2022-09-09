Тренер из Альшеевского района получил сертификат на 600 тысяч рублей

Один из лучших тренеров республики по спортивной борьбе Алмаз Еникеев стал участником программы «Сельский тренер». Она заработала в Башкортостане в 2020 году по инициативе главы республики Радия Хабирова. Программа призвана привлечь молодых тренеров в села и малые города.

Более 14 лет Алмаз Еникеев учит побеждать. Тренер готовит своих воспитанников к соревнованиям самого разного уровня. В этом году он принял участие в программе «Сельский тренер». Денежный сертификат для Алмаза станет хорошим подспорьем.

Недавно получил сертификат на 600 тысяч по программе «Сельский тренер». Был очень рад. Семья тоже радовалась, все родственники. Весь коллектив тоже поддержал. Алмаз Еникеев, мастер спорта России, тренер по борьбе корэш

Воспитанники Алмаза Еникеева выступают на соревнованиях и республиканского, и муниципального уровня. Многие из них становятся призерами турниров.

В этом году я ездил на соревнования в Белорецк. Там занял третье место. И в город Стерлитамак, по борьбе кореш там занял второе место. Артем Метелев

Я занимаюсь борьбой три года. Этот вид спорта мне нравится, потому что можно защитить себя. Мой тренер – Еникеев Алмаз Саматович. Он четкий. Тимушо Саидов

Тренеров, которые всю душу вкладывают в работу, немного. Алмаз Еникеев всецело принадлежит спорту. Главное для него – стремление сделать своих учеников лучше.

Осенью у меня будут соревнования. Я к ним усердно готовлюсь. Богдан Афанасьев

Сельский тренер – важнейшее звено в подготовке юных спортсменов в малых населенных пунктах. Его задача – не просто воспитать определенные качества, а привить любовь к правильному образу жизни.

Мне очень нравится ходить на борьбу, потому что это круто. У меня тут появилось много новых друзей. Альфина Гильманова