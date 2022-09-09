В Башкирии прокуратура проконтролирует законность доначисления платы за отопление

Прокуратура Башкирии намерена проконтролировать законность доначисления платы за отопление. Госкомитет по жилищному и строительному надзору уже начал внеплановую проверку по факту доначисления, которое произвели Уфимские инженерные сети.
По результатам проверки прокуратура даст оценку действиям или бездействию уполномоченных органов и других ответственных. Также будут приняты меры прокурроского реагирования, если на это будут основания.
Напомним, в августе этого года Уфимские инженерные сети произвели доначисление за отопление, потребленное в ноябре 2019 года.